Country & folkduo Feathers and More naar Andledon

Het in Antwerpen woonachtige duo reist in het kader van hun Wedding Tour door België en Nederland. De veelzijdige Ingrid Veerman schrijft eigen liedjes die deels terugkijken op haar eigen leven. De songs worden aaneen geregen door mooie verhalen, die een inkijkje bieden in de totstandkoming van haar werk. Ze is al meer dan vijfentwintig jaar actief in de muziek. Ze startte als bassiste in de garagerockband De Bossen, die onder meer optrad als support act van bands en artiesten als Motörhead, The Cords en Steve Wynn. Met de punkband Hari’Kiri stond ze op het legendarische podium van CBGB in New York, vlak voordat deze club in 2006 de deuren sloot. Na deze periode ging Ingrid aan de slag met haar eigen songs, samen met haar nieuw gevormde begeleidingsband The Lipstick Painters waarmee ze twee albums opnam.

Uiteindelijk vond Veerman de country en de folk als expressiemiddel, alsmede – na een slingerende zoektocht - muzikant Oswald Martens, met wie ze enige tijd geleden in het huwelijksbootje stapte. Tijdens de Wedding Tour bezingen de bruid en de bruidegom de reis die hen bij elkaar bracht, waarbij een pittig detail niet geschuwd zal worden. Ingrids eigen songs worden daarbij aangevuld met covers van hun gezamenlijke helden: van Wannes van de Velde tot Hank Williams.

De toegang is niet gratis. Bij mooi weer zal het optreden buiten plaatsvinden.