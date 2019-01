Wintercursus Academie van Franeker: Waar komen wij vandaan?

Sery De Skimmelrútter nou as boeky te krijen

Swarte Haan - De fleden jaar in de Bildtse Post publiseerde sery De Skimmelrútter is nou as boeky útgeven deur De Bildtse Boekerij/BildtTaal. De opfoerings fan De Stormruiter, septimber en oktober in 't WTC in Luwt, waren ok baseerd op 't oorspronklike werk Der Schimmelreiter fan de Dútse skriver Theodor Storm.