Opbrengst 11stedenzwemtocht stijgt tot ruim vier miljoen

REGIO

De zwemprestatie van Maarten van der Weijden blijft tot de verbeelding spreken. De afgelopen dagen is het aantal donaties voor kankeronderzoek opnieuw sterk gestegen. De laatste stand is 4,3 miljoen euro. Dat maakte een gelukkige Maarten van der Weijden vanmiddag bekend tijdens een huldiging in zijn woonplaats Waalwijk.