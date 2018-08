IFKS Bloednerveuze strijd B's: kop-op-kop aanvaring

Lemmer

Zijn opsteker krulde om en sloeg bij het omkrullen een gat in de fok, de waterstangen verbogen tot een hoopje ijzer en zelfs een bolder op het voordek boog mee. De schade aan boord van Redbad van Wietse Bandstra uit Workum was vrijdag aanzienlijk bij de IFKS-wedstrijd op Lemmer. In de B-klasse moest hij met stuurboordslag helemaal achter de vloot aansluiten. In een te gretige bui dieselde hij, evenals Arend Wisse de Boer een dag eerder in de A-klasse, dwars door de vloot. Wonder boven wonder raakte niemand bij de oerend harde aanvaring met Hoop op Zegen gewond.