IFKS Baan vrij voor Heerschop na snelle uitval Jonge Jasper

Het feest ging woensdag voorbij aan Froukje Osinga. Met het bord UFD-2 (U Flag Denied) werd ze na een ogenschijnlijk prachtige herstart op de Tsjûkemar bij Echtenerbrug als de nummer 2 in de IFKS-klasse A letterlijk teruggefloten. Terwijl het fluitsignaal indringend en langdurig over het meer galmde, kwam tegelijkertijd de baan vrij voor Sikke Heerschop met Wylde Wytse uit Rotterdam. Hij won de inhaalwedstrijd.

De 'op-en-neer-baan' met spreader was bij een constante wind uit het zuidwesten aantrekkelijk. Bij windkracht drie kon er perfect worden gezeild. Gelukkig bleek ook voor Geale Tadema van It Doarp Eastermar dat er bij eerste startprocedure sprake was van een algeheel valse start. Hij werd toen vlak achter de startlijn helemaal ingeklemd door de schepen van Sikke Heerschop en Tony Brundel.



Wisselingen

Bij de herstart zeilde Froukje Osinga bijna een vol rak in de koppositie door, totdat er aan boord doordrong dat het sein UFD-2 inderdaad voor Jonge Jasper was bestemd. Ze bevond zich in de laatste minuut voor het officiële startsein met de romp van haar schip in de driehoek die wordt gevormd door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken. Zieltogend verliet ze het wedstrijdveld. Sikke Heerschop die vanaf het eerste rak zich al vrij zeilde, kreeg de overwinning overigens niet cadeau.

Met veel wisselingen in vooral de middenmoot kende de wedstrijd een hoge attractiegraad. Ulbe Zwaga van Waaksdom uit Joure zou deze keer, door een aantal verplichte stormrondjes, kansloos zijn. Hij finishte als vijftiende achter Lucas Bouma van Grutte Pier uit Jorwert en Siebo Zijsling van Striidber uit IJlst. Grutte Pier, die de openingswedstrijd met een ferme voorsprong won, kwam opvallenderwijs nu niet los van de achterhoede.



Nu rekenen

Interessant was vooral de strijd in het voordewinds rak zoals tussen Klaas Kuperus uit Makkum, Ton Brundel uit Gaastmeer en Fonger Talsma uit Warten. Bij de voorhoede sloot ook Jeroen de Vos uit Heeg zich nu eens met zijn Eelkje II aan. Een dag eerder ramde hij een boei in een gevecht in de achterhoede, maar ditmaal bleek hij een geduchte concurrent. Jeroen de Vos kwalificeerde zich als vijfde achter Sikke Heerschop, Geale Tadema, Klaas Kuperus en Ton Brundel.



De tweede plaats in het dagklassement is voor It Doarp Eastermar veel betekend. Zonder aftrek van de slechtste wedstrijd leidt Geale Tadema nu het voorlopig algemeen klassement met 18 punten. Met een klassering als vijfde op Hindeloopen, zesde op Heeg, vijfde op Sloten en tweede op Echtenerbrug behoort hij dan ook nu al tot de favorieten voor het algemeen kampioenschap. Arend Wisse de Boer uit Gorredijk kent nu een totaal aantal wedstrijdpunten van 20,8. Hij kan de punten voor de wedstrijd op Hindeloopen als elfde binnenkomer officieel pas na vijf wedstrijden in mindering brengen. Naast het zeilen begint vanaf nu het rekenen.



Zeventien

Zes van de zestien deelnemers hebben nu al het maximale aantal van zeventien wedstrijdpunten. Voor een verloren protest zijn dit Fonger Talsma, Ulbe Zwaga en Sikke Heerschop. De laatste verloor voor de jury over het aanvaren van ’t Swarte Wief van Jaap Hofstee uit De Tynje die door uitval eveneens 17 punten moet noteren. Klaas Kuperus uit Makkum nam zaterdag niet deel vanwege een kapot zwaardbout. Ook voor Froukje Osinga geldt na UFD-2 dat ze 17 punten moet bijschrijven.



Wintermuts

In de klasse A-klein zegevierde Sjoerd Kleinhuis van De Lytse Earnewȃldster uit Earnewȃld. Na dertig jaar neemt hij na de zeilseizoen afscheid van de vloot, zodat deze overwinning daarmee een dimensie extra krijgt. Tweede werd Rutger Boonstra van Hoop op Welvaart uit Sneek en derde Herke Boskma van Lytse Famke uit Lemmer. De meest originele klasse zou de voorbije zaterdag op Stavoren hebben gezeild, maar toen waren de golven te hoog en de wind te straf. Bijzonder blijft dat een enkeling aan boord van Welvaart van Tjibbe van der Veer uit Elahuizen met een wintermuts deelnam aan het zonovergoten evenement. De roze kleur hiervan sloot naadloos aan bij de kleurkeus voor de teamshirts.