IFKS Sterke Yerke opnieuw op podium

Het omslaan van de Gerrit Ynze van Alisa Stekelenburg uit Galamadammen in de C-klasse vormde ’s ochtends al een voorbode voor de windwaarschuwing. Niettemin kon er toen nog worden gezeild, zodat het dagklassement volledig overeind blijft staan. Jehanne Prins met Lege Wȃlden uit Terherne kwalificeerde zich als tweede. Thomas de Boer van De Drie Haringen uit Enkhuizen werd derde.



In de B-klasse waren de toppers van zaterdag opnieuw in de voorste gelederen te vinden. Wytse Heerschop die zaterdag zijn tweede plek aan het protestverlies van Gerrit Huisman dankte, zegevierde ditmaal met zijn Woeste Anne uit Dubai. Ron Syperda met Ale uit Heeg werd tweede en Walter de Vries van De Goede Verwachting uit Sloten derde.



Grutte Pier

Voor fans, toeristen en dagrecreanten was er zondag in Stavoren volop gelegenheid even bij te praten met de schippers en bemanningsleden van de skûtsjes. Het leidde soms tot hilarische taferelen zoals over Grutte Pier van Lucas Bouma uit Jorwert. “Grutte Pier komt dochs fan Kimswert? Moatte jimme dat net feroarje?”, zo wierp een van de fans hen voor de voeten. “Nee. Dizze net. Dizze jongen komt fan Jortwert en dat bliuwt stean”. Bouma zegevierde zaterdag, met het skûtsje uit Jorwert. Zijn mannen kwamen zondag niet zeilend in actie. Ze konden hun spierkracht even uitleven bij het openen van de sluisdeuren voor het schutten van hun skûtsje.



Eenzame strijd

Een enkeling in de hoofdklasse, zoals Fonger Talsma uit Warten, besloot de middag in te vullen met proefzeilen op een woest IJsselmeer. Zo kregen de toeristen toch nog iets mee van een spel waarbij lichte skûtsjes door zowel de golven als de wind deel vormen van een dans waarbij de natuur leidend is. Fonger Talsma werd nog een ervaring rijker door een verloren protestzaak voor de jury te laten heropenen aan de hand van tv-beelden. Hij kon officieel niet in hoger beroep gaan, want de IFKS kent geen Zeilraad zoals bij de SKS. Een heropening van de zaak voor de jury was een kanskaart. De jury hield evenwel voet bij stuk. Ondanks zijn puike prestatie als derde binnenloper bij de ouverture, blijven zijn 17 wedstrijdpunten dus staan.



De inhaalwedstrijd voor zowel A-klein als klasse A zal komende woensdag op Echtenerbrug worden gehouden.