Nomadenhof | Vermiste en gevonden dieren

Sneek

Lucky is een kruising chihuahua een gecastreerd reutje van 1 jaar oud. Lucky is gek met de mensen die hij kent, bij anderen kan hij soms eerst wat éénkennig zijn, hij kijkt dan even de kat uit de boom. Lucky moet nog leren om even alleen thuis te blijven, we plaatsen hem niet bij kleine kinderen, met andere honden is hij wisselend. Het mooiste zou zijn voor Lucky dat hij bij iemand komt die veel thuis is. Inmiddels zit Lucky in een pleeggezin en wordt er druk getraind met even alleen zijn, ook hier zien ze dat hij het heel fijn vindt met de andere honden. Wie geeft dit leuke uit de kluiten gewassen mix chihuahua ventje een eigen mandje?