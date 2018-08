11-Stedenwandeltocht gooit roer om

Sinds de beginperiode van de tocht wordt er geslapen in het ruim van schepen, eerst op stromatrassen in skûtsjes en later op stapelbedden in vrachtschepen.

,,We merken echter dat mensen meer comfort en privacy willen. Dat blijkt ook uit de enquête die wij vorig jaar hebben gehouden”, zegt voorzitter Tom Yntema. Ook wordt het steeds lastiger om aan de eisen van deze tijd te kunnen

voldoen. ,,Het ruim van een vrachtschip is uiteraard niet gemaakt om in te slapen. Om alles (brand)veilig te maken kost veel tijd en energie. En dan nog blijven er risico’s.”

De organisatie vervangt daarom de vrachtschepen. De vloot bestaat straks uit twee accommodatieschepen en aantal zeilschepen met hutten. Er blijft nog één schip met stapelbedden in de vloot. ,,Ik ben mij er van bewust dat we hiermee de belevenis van de tocht veranderen. We voegen echter ook iets nieuws toe; de ervaring van het slapen op een historisch zeilschip.” Volgens Yntema past het in een lijn van veranderingen. ,,De laatste jaren hebben we onze huisstijl aangepast, hebben we de

website intuïtiever gemaakt en zijn we actief op nieuwe media.” Yntema vindt deze veranderingen nodig. ,,De wandelsport is populairder dan ooit en er worden steeds meer tochten georganiseerd. Het is daarom belangrijk om als tocht aantrekkelijk te blijven.” Ondanks de veranderingen denkt de organisatie niet dat het elfstedengevoel verdwijnt. ,,Van binnen blijven wij de ‘Wandeltocht der Tochten ondanks dat het jasje verandert.”

Algemene informatie

De 11-Stedenwandeltocht wordt sinds 1946 georganiseerd door de Stichting Friese 11-Steden Wandeltochten. Volgens traditie slapen de meeste vijfdaagse deelnemers op de slaapschepen. De tocht leidt de wandelaars door het

Friese weidegebied, pittoreske dorpen en langs de historische Friese 11 steden. De totale lengte van de tocht is 207 kilometer. De 73ste editie van de tocht wordt gehouden van 28 mei tot en met 1 juni 2019.

Dit zijn de dagetappes:

Dag 1 Leeuwarden – Sloten ca. 49 km

Dag 2 Sloten – Workum ca. 44 km

Dag 3 Workum – Franeker ca. 42 km

Dag 4 Franeker – Dokkum ca. 44 km

Dag 5 Dokkum – Leeuwarden ca. 28 km