Maarten van der Weijden haalt 2.511.302 euro op met Elfstedenzwemtocht

Dat werd maandagavond bekend tijdens de huldiging aan de voet van de Oldehove in Leeuwarden. Onder toeziend oog van premier Mark Rutte nam Van der Weijden de cheque in ontvangst.

Maarten van der Weijden zwom 163 kilometer in 55 uur om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Tussen Bartlehiem en Dokkum staakte hij de tocht op aanraden van een arts. Van der Weijden kampte met een verstoorde zoutbalans.

Brancard

Hij verbleef vervolgens meerdere uren in het ziekenhuis in Leeuwarden maar wilde per se bij het feest aanwezig zijn. Lopen was nog te vermoeiend: Van der Weijden werd op een brancard naar het Oldehoofsterkerkhof geduwd.

,,Ik heb alles gegeven", zei Van der Weijden op het podium. Op de vraag of hij nog een keer langs de elfsteden zou zwemmen, antwoordde hij lachend: ,,Ik moet er niet aan denken".