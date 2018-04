Schiet de mooiste foto's van stinzenplanten

Natuurfotografen opgelet! Ga eropuit in de Friese natuur en geef je op voor deze fotografie-excursie van It Fryske Gea op Landgoed Martenastate.

Wanneer? Zondag 22 april van 9.30 tot 11.30 uur. Zet je lens op scherp en geniet van de kleurrijke natuur onder leiding van onze enthousiaste natuurgids Betty Kooistra. Interesse? Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0512 - 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen €4,- (tot en met twaalf jaar €2,-).

Waarom deze excursie een aanrader is?

Bij Cornjum staat Martenastate, een oude stins waarin vroeger de adel leefde. Zij lieten vroeger stinzenplanten afkomstig uit het buitenland aanplanten rondom hun state om met de kleurenpracht van de planten indruk te maken op bezoekers. Tegenwoordig groeien er op oude stinzen nog veel soorten stinzenplanten. En als die bloeien dan zijn ze een ware lust voor het oog. Deze prachtige stinzenflora is alleen in het voorjaar en de voorzomer te aanschouwen. Een enthousiaste begeleider van It Fryske Gea geeft je tijdens de wandeling door het prachtige park allerlei tips om zelf de mooiste foto’s te maken. Dus neem je fototoestel mee!