Dina Boonstra verlaat de NDC Mediagroep

Dina Boonstra vertrekt per 1 augustus 2018 als algemeen directeur bij NDC mediagroep. Ze gaf vier jaar leiding aan de noordelijke uitgeverij, die gedurende deze periode in rustiger vaarwater is beland.

Bij haar aantreden, medio 2014, kondigde Boonstra vrijwel onmiddellijk een reorganisatie aan, die tot een noodzakelijke besparing leidde. Hoe anders is de situatie nu? NDC nam vorig jaar Boom uitgevers Nieuwsmedia en Trendship over. Dit jaar volgden de overnames van communicatiegroep CMCG en het video-productiebedrijf Pro-Time. Beide zijn erop gericht de cross-mediale transitie waarin het bedrijf verkeert verder vorm te geven. Ondertussen is de schuldenpositie afgebouwd, groeit de omzet en transformeert NDC zich tot een media-marketingbedrijf. Onder haar leiding is de weg ingeslagen naar het verbinden van twee miljoen inwoners en 50.000 bedrijven in Noord-Nederland.

NDC mediagroep is de uitgever van Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad, zeven nieuwsbladen, 44 huis-aan-huisbladen en verschillende themakanalen als Wonen&Co, NoordZ, Gezondheid&Co, VanPlan en Ambitie. NDC werkt nauw samen met PodiumTV. Ook deze krant wordt uitgegeven door NDC Mediagroep.

Dina Boonstra: “NDC mediagroep heeft de afgelopen jaren haar leidende positie in de noordelijke samenleving herwonnen. De medewerkers werken vol zelfvertrouwen aan de uitvoering van de cross-mediale strategie. Ik ben er trots op aan dat proces leiding te hebben gegeven. Het bedrijf en de medewerkers gaan een nieuwe fase in. Daar hoort ook nieuw leiderschap bij.”

Hans Willem Cortenraad, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Wij zijn Dina Boonstra zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij samen met haar collega’s een vernieuwde strategie heeft gebracht voor NDC mediagroep en wensen haar alle succes met de voortzetting van haar carrière. Wij beraden ons inmiddels over haar opvolging."