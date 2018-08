Dit weekend begint de meteorologische herfst, maar herfstachtig weer zit niet in de verwachting. Na vandaag breekt een droge periode aan. In het weekend wordt het geleidelijk warmer en flink zonnig. Na het weekend staan landinwaarts zomerse maxima van 25 graden en meer op het programma. Het zonnige nazomerweer kan mogelijk een hele week aanhouden. Morgen en vrijdag is het nog vrij bewolkt en ligt de middagtemperatuur rond 20 graden.

Op zaterdag 1 september is er een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 22 in het zuidoosten bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten. Ideaal weer voor buitenactiviteiten zoals een fietstocht of een bezoek aan een attractiepark.

Zondag schijnt de zon uitbundig en wordt het warmer dan zaterdag met 22 graden op de Wadden en 25 lokaal in het binnenland. De wind is zwak en waait uit het oosten of zuidoosten.

Begin volgende week nog hogere maxima

Op maandag en dinsdag wordt het nog wat warmer met in het zuiden, midden en oosten van het land maxima van 25-27 graden. Daarbij is het weerbeeld zonnig met slechts een kleine buienkans.

Halverwege de week wordt de weersverwachting wat meer onzeker, maar de kans dat het nog enkele dagen vrij zonnig en warmer dan normaal blijft, ligt rond 70%.

Vorig jaar verliep september kletsnat

De eerste vijf dagen van september 2017 verliepen vrij zonnig, maar daarna werd het buiig herfstweer. Op 13 september kwam het zelfs tot een zware storm. September 2017 was de natste septembermaand sinds 2001 en was daarnaast ook een graadje kouder dan normaal.

Link naar dit artikel: https://nieuws.weeronline.nl/29-8-2018-herfst-start-met-zonnig-nazomerweer