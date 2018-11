Ridderorde voor schrijfster Baukje Wytsma

Schrijfster Baukje Wytsma (72) uit Reduzum is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Baukje Wytsma, die onder andere de tekst schreef voor het theaterstuk ‘Hee daar!, kreeg haar Koninklijke onderscheiding voor haar grote verdiensten voor de Friese taal.

Al sinds midden jaren zeventig schrijft Baukje Wytsma gedichtenbundels, kinderboeken, toneelstukken en liederen in het Fries. Daarin komen tal van maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Ook schreef ze voor dag- en maandbladen. Voor het jaar van Culturele Hoofdstad maakte ze de tekst voor ‘Hee daar!’, het theaterstuk over het kaatsen dat in juli is opgevoerd op It Sjûkelân.

In 2007 kreeg ze voor haar inzet de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Ze maakte tientallen boeken en liet de jeugd via Frou Hilarides en Buorfrou Flap verder kennismaken met het Fries.

Volgens commissaris Arno Brok heeft Baukje Wytsma het Fries toegankelijker gemaakt voor een grote groep: ,,Sûnder har wie it Frysk net wurden wat it Frysk no is.’’