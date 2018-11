1,2 miljoen euro in fonds voor dorpen en wijken in Waadhoeke

Om lokale initiatieven die de leefbaarheid in dorpen en wijken in Waadhoede versterken is een fonds opgericht waar gemeente Waadhoeke 1,2 miljoen euro in heeft gestort. Dit subsidiepotje is voor de periode tot en met 2021. Het dorpen- en wijkenfonds bestaat uit drie verschillende subsidies: een waarderingssubsidie, een ontwikkelsubsidie en een projectsubsidie.

De waarderingssubsidie ontvangt elk dorp en iedere wijk als waardering voor de inzet van dorps- en wijkbelangen. Bestuursleden van dorps- en wijkbelangen zetten zich vrijwillig in voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. De gemeente vraagt hen om daarbij de achterban goed te vertegenwoordigen. Hier is veel organisatie voor nodig. Dat vraagt tijd, maar er worden ook kosten gemaakt, zoals vergaderkosten of reiskosten. Elk bestuur krijgt jaarlijks een waarderingssubsidie toegekend van € 500 ongeacht de grootte van dorp of wijk.

Ontwikkelsubsidie

Een bijdrage tot maximaal € 10.000 als ontwikkelsubsidie kan worden aangevraagd voor onderzoek naar en begeleiding van een project of initiatief. Daarmee kunnen dorps- en wijkbesturen ook ingewikkelder vraagstukken oppakken. Met de ontwikkelsubsidie kan bijvoorbeeld onderzoek of professionele begeleiding worden bekostigd.

Ten slotte kan een projectsubsidie worden aangevraagd van maximaal € 20.000 voor een project dat bijdraagt aan de verbetering van de leefbaarheid in een dorp- of wijk. Projecten moeten aansluiten bij een dorps- of wijkvisie of een groot draagvlak in het dorp of de wijk hebben. Deze subsidie kan ook ingezet worden wanneer financiering vanuit de gemeente nodig is om andere - bijvoorbeeld provinciale - subsidies binnen te halen.