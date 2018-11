Lege flessen, doppen en dranklucht bij flessenactie voor goede doelen

Via flyer, krant en mond op mond reklame zijn de meeste bewoners op de hoogte van de actie. Vaak staat er een doos of tas klaar, vaak ook een leeg krat. Soms moet er even gezocht worden of is alles reeds ingeleverd. Bij de laatste optie word het bedrag en niet de flessen gedoneerd.

Een sorteerploeg staat klaar bij Steenstra's tuinhout om de flessen te sorteren op winkel en soms glasbak. ‘s Middags worden de flessen bezorgd in de winkels en worden de diverse bedragen elkaar opgeteld. Opbrengst van deze zaterdag was € 355. De doppen worden gedoneerd aan de actie Hulphond-geleidehond.

Wat achterblijft is de dranklucht uit de lege bierflesjes, maar dat hoort bij de actie, weten de vrijwilligers inmiddels. De opbrengst wordt verdeeld onder drie doelen, Maher – India onderwijs aan kansarme kinderen, Voedselbank De Helpende Hand en Het Passion – onvoorwaardelijke hulp aan mensen aan de rand van de samenleving.