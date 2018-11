Wiegel ontvangt eerste exemplaar ambachtelijke uitgave over Elf Steden

Oud-CdK Hans Wiegel neemt donderdag 22 november in de kerk in Schettens het eerste exemplaar van Elf Steden 11 verhalen in ontvangst.

In deze exclusieve uitgave op handgeschept papier zijn historische verhalen met bijbehorende prenten uit de elf steden opgenomen. Het is de ‘proeve van bekwaamheid’ van het Leeuwarder bedrijf Frisian Colorists & Restorers en daarmee een vurig pleidooi voor het ambacht.

De verhalen/mythen zijn verzameld door studenten van de NHL. De teksten zijn van de hand van Susan van den Berg, de prenten worden verzorgd door Siebrand Doornkamp. De prenten en de grote versierde beginletters, zoals de monniken die vroeger maakten, zijn met kroontjespen getekend, overgezet op een drukplaat, met een Eickhoff cilinderhandpers gedrukt, gebonden en uiteindelijk met de hand ingekleurd. Inkleuren was met name in de Gouden Eeuw een veel voorkomend en belangrijk beroep in Nederland.

Er verschijnen drie edities. De luxe editie bestaat uit twee originele exemplaren. Eén daarvan wordt overhandigd aan oud-CdKWiegel, de andere blijft op het Atelier. Naast de de luxe editie wordt er een speciale editie uitgegeven. Deze boekjes worden met de hand gedrukt en gebonden, maar blijven ongekleurd. Daarvan zullen er tien worden gedrukt.

Bijzonder detail is dat de schutbladen voor de luxe en de speciale editie, worden vervaardigd in samenwerking met papierkunstenares Susan Bosch uit Buitenpost. Ze zijn gemaakt van graspulp. Het gras is afkomstig uit de elf steden. Ieder schutblad krijgt hierdoor zijn eigen karakter. Het titelblad wordt door Gerard Buising met bladgoud opgehoogd. Naast de speciale edities, wordt er ook een publieke editie gedrukt. Alleen deze versie is zowel in het Nederlands alsook in het stadsfries

Tijdens zijn bezoek aan de Culturele Hoofdstad ontving schrijver Dan Brown onlangs in Het Fries Museum één van de ambachtelijke prenten uit deze uitgave waarop Ulco het Friese Wedstrijdpaard uit Workum was afgebeeld.

Frisian Colorists and Restorers is een restauratie-atelier dat zich richt op het restaureren, boekbinden en inkleuren van voornamelijk oude kaarten en antieke boeken. Het bedrijf bestaat sinds 2000 en is gevestigd in de Blokhuispoort te Leeuwarden.