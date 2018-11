Barok Ensemble Odyssee in Laurentiuskerk Kimswerd

Het Internationaal Barok Ensemble Odyssee concerteert zondag 18 november in de Laurentiuskerk in Kimswerd. Het concert begint om 15.30 uur.

Het in Amsterdam gevestigde ensemble bestaat geheel uit aan een Nederlands conservatorium afgestudeerde barokspecialisten. Deze internationale spelers, alle actief als freelance musici in heel Europa, gaan bewust met hun achtergrond om: ze vinden het belangrijk om de idealen van hun leermeesters hoog te houden, maar zien het ook als noodzakelijk om in de zich telkens veranderende muziekwereld een eigen aanpak te vinden.

Frisse kijk

Ensemble Odyssee biedt een gefundeerde en toch frisse kijk op de muziek, gaat kritisch om met de interpretatie van bekende werken en stelt zichzelf ten doel om een concert op eerlijke en natuurlijke wijze voor elk publiek zo toegankelijk mogelijk te maken. Hun ensemblespel is op talrijke cd’s vastgelegd.

De bezetting van Ensemble Odyssee bestaat uit Anna Stegman (blokfluit solo), Georg Fritz (hobo solo, blokfluit), Eva Saladin (viool solo – concertmeester), Andrea Friggi (klavecimbel), Ivan Iliev, en David Alonso Molina, viool), Zdenka Prochazkova, altviool, Agnieszka Oszanca, violoncello).

Opmerkelijk

In november is Ensemble Odyssee op tournee door Nederland. Naast concerten te onder andere Amsterdam, Zaandam, Heiloo, Leusden en Maastricht speelt het, als enige plaats in Noord-Nederland, op 18 november in Kimswerd.

Op het vijfdelige programma staan composities van G.P.Telemann (Suite in e) , J.S.Bach (Concerto in d en Concerto in F), J.F.Fasch (Concerto in d) en Chr. Graupner (Ouverture in F).

Meer informatie en reserveringen (ten zeerste aanbevolen!) www.laurentiuskerkkimswerd.nl en www.ensembleodyssee.com.