Vermiste en gevonden dieren bij Meldpunt Amivedi

Vermist: Sint Annaparochie, kater Tyger sinds 5 november, cypers rood met wit, 2 jaar, gecastreerd, geen chip. Tyger is rood met een beetje wit op z'n neus. Zwarte stip onder zijn rechter achterpoot. Tyger is ook wit op de borst en heeft ook wat wit op z'n pootjes. Meldingsnummer 1406813 (Stadhoudersweg).

Vermist: Oosterlittens, valkparkiet Beethoven sinds 11 november, grijs met wit, 1 jaar, zijn kopje is wit en hij heeft wit bij de zijkant van zijn vleugel, hij is voor het laatst gezien in de Beckerstrjitte, Easterlittens. Beethoven reageert op zijn naam of een hondenballetje met piepgeluid. Meldingsnummer 1406680 (It Plein)

Vermist: Harlingen, poes Floortje sinds 13 november, cypers grijs/zwart (gestreept), 3 jaar, gesteriliseerd, gechipt, klein formaat, zwarte sokjes. Meldingsnummer 1407005 (Omdraai)