‘Dat boek hebben we niet, wel de schrijver’

Turkije met zijn vijf sterrenstranden en steden met liefelijke namen als Kuşadası en Antalya, is een keihard land voor journalisten en kritische schrijvers. Op twitter circuleerde deze grap over Turkije: Een gevangene gaat naar de gevangenisbibliotheek en vraagt om een boek. Zegt de bewaker: ,,Dat boek hebben we niet. Maar we hebben wel de schrijver.”

Maar overal waar onderdrukking is, is ook verzet. Een mooi verhaal uit de Volkskrant. Een Turkse schrijver zit al maanden in de gevangenis. Er is een bibliotheek, maar elke keer als hij een boek aanvraagt is het uitgeleend. Geeft hij andere titels op, dan zijn, helaas, die ook niet te krijgen. Zijn dochter maakt de pesterij wereldkundig en iedereen weet wat hem te doen staat. In de dagen erna worden er honderden boeken bij de gevangenispoort bezorgd. Er ontstaan boekentorens. Mensen nemen de boeken mee naar binnen.

Daar gaan ze van hand tot hand.