Weer ketellekkage bij de REC in Harlingen: rook zorgt voor stankoverlast

De afvaloven in Harlingen is maandagmiddag rond 16:00 uur wederom buiten bedrijf door een ketellekkage.

De storing zorgde voor rookwolken boven de REC. Omrin zegt dat de vrijgekomen rook een ,,onaangename geur'' heeft. ,,Mensen kunnen daarom in dat gebied last hebben van de rook en de geur.''

Omrin is bezig met het leeghalen van het rooster en de ,,rookgasflow''. Daarna wordt de oven afgekoeld. De verwachting is dat het materiaal over enkele uren van het rooster is. Om zo weinig mogelijk verhoogde uitstoot te hebben, is het doekenfilter aangezet.

De brandweer gaat metingen verrichten, dit in opdracht van de gemeente Harlingen en milieudienst FUMO.