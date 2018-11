Molenloop vanuit Vrouwenparochie

De start is bij sportcentrum De Buurfrou aan de Middelweg in Vrouwenparochie. Hier is beperkt kleed- en douchegelegenheid beschikbaar. De inschrijving is in de kantine van het sportcentrum. Er is voldoende parkeerruimte op het terrein en langs de weg. Inschrijven kan vanaf 9.30 uur. Er worden tussen de 100 en 150 lopers verwacht. De te lopen afstanden zijn 4,5, 17,8 km en 21.5 km.

In Ouwesyl en Nyesyl staat een verzorgingspost met lauw water, na de finish is er bouillon, thee, vruchtendrank, water en fruit bij de SV Frieslandverzorgingswagen. De nummers en tijden worden handmatig genoteerd, uitslagen, verslag en foto’s komen op de site www.svfriesland.nl.