Wethouder opent nieuwe ‘groene buurt’ Sint Annaparochie

De woningen zijn ontworpen door Van Manen en Zwart architecten. Het oranje rode metselwerk en de gemixte rode en zwarte pannen geven de woningen en het buurtje een warme sfeer. De beplanting moet zorgen voor een groene en vriendelijke uitstraling.

Het zijn in totaal 16 gezinswoningen en 16 levensloopbestendige woningen. De gezinswoningen hebben een lichte tuingerichte woonkamer, een ruime badkamer en 3 slaapkamers; 2 op de verdieping en één op de tweede verdieping.

De levensloopbestendige woningen zijn zeer geschikt voor senioren. Ze hebben een slaapkamer en badkamer op de begane grond en nog een extra slaapkamer op de verdieping. De badkamer is vanaf twee kanten bereikbaar, er is een apart gastentoilet en de ruime hal biedt voldoende ruimte voor bijvoorbeeld een kinderwagen of rollator.

Alle woningen zijn inmiddels verhuurd.