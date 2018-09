Vredesweek met twee activiteiten in Franeker

De Vredesweek in Franeker telt twee activiteiten in verschillende weken.

Tijdens de week van de Agrarische Dagen, op woensdag 19 september, staat Franeker voor Vrede op de Zorg- en Welzijnsmarkt. Er is een vluchtelingenquilt waarin nog een aantal knopen kan worden gelegd. Ook kunnen er goede wensen worden geschreven voor gevangenen in het buitenland, via Amnesty International.

Vredesconcert

Op vrijdag 5 oktober is er een Vredesconcert in de Martinikerk. Het begint om 19.30 uur en de muziek wordt verzorgd door Muziekvereniging Advendo.

Tijdens het concert zullen twee vluchtelingen vertellen hoe het is om te leven in geweld. Magan Tahir, is afkomstig uit Somalië. Hij is al lange tijd in Nederland en heeft hier een nieuw bestaan opgebouwd. Zijn verhaal is inspirerend, dat geldt ook voor het verhaal van Masasu Severine uit Congo, zij is nog maar kort in Nederland en verblijft op dit moment in het azc in St. Annaparochie.