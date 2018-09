Informatieavond Rypster Iepenloftspul Turks Fruit

– In 2019 brengt Iepenloftspul Dronrijp de klassieker Turks Fruit op de planken. De regie is in handen van Theo Smedes en hij zal donderdag 27 september informatie gaan geven over de voorstelling.

Er wordt onder andere dieper ingegaan op de rollen en het verhaal. Ook is er gelegenheid voor spelers om zich op te geven voor de audities in oktober. Maar wie liever achter de schermen meewerkt, kan zich ook opgeven als medewerker voor bijvoorbeeld de bouwploeg, catering of als commissielid.

Turks Fruit

Turks Fruit is een nieuw stuk dat is gebaseerd op het gelijknamige boek, geschreven door Jan Wolkers, en de succesvolle Nederlandse bioscoopfilm die is geregisseerd door Paul Verhoeven. Het is een hartverscheurend verhaal over de heftige liefde tussen beeldhouwer Erik en Olga die aan de gevolgen van een hersentumor komt te overlijden.

In Turks Fruit wisselen thema’s als liefde, tragiek, humor, vergankelijkheid, de dood, passie en hartstocht elkaar af. Verder zal in dit meeslepende stuk zang en live muziek een belangrijke rol spelen. De tekst en bewerking van Turks Fruit is in handen van Dick Jansen.

Auditie

Op zaterdag 13 oktober zijn de audities voor degenen die zich hebben opgegeven. De informatieavond is donderdag 27 september vanaf 20.30 uur in café de Posthoorn in Dronrijp.