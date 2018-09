Migchiel de Jong sterkste tijdens FK snelschaken

In het kader van Westhoek Búttendyks werd zaterdag in Sint Jacobiparochie het FK snelschaken georganiseerd. Een toernooi van 15 snelschaakpartijtjes van maximaal 10 minuten bedenktijd.

Onderstaand verslag is door de organisatie ingestuurd.

Op zich niet zo bijzonder ware het niet dat het toernooi niet in De Groate Kerk werd gehouden maar ervoor op het grasveld. Een gouden greep aangezien het veel bekijks en aanloop opleverde en zelfs een ‘last minute’ aanmelding.

Wat wil het geval? Oud-Laskerlid Jaap van der Veer was bij de opening toevallig in de buurt en gaf spontaan te kennen -het schakersbloed kruipt altijd- wel mee te willen doen. De organisatie (bestaande uit Eeltsje Boomsma, Rienk Sijbesma en Jan Hibma) twijfelde slechts één seconde maar niet veel later stond Jaap op de deelnemerslijst waarmee het aantal op 26 kwam en dus even.

Ook de weergoden -hoe kan het ook anders met een prachtige kerk op de achtergrond- werkten mee en klokslag 11.00 uur vlogen de stukken er af. Na acht ronden werd het duidelijk dat titelhouder Migchiel de Jong uit Leeuwarden -uitkomend voor Philidor Leeuwarden- de te kloppen man was.

Een lichte lunch was voor de achtervolgers dan ook aanleiding om Migchiel in de laatste 7 ronden beentje te lichten. Echter Migchiel was ongenaakbaar en won uiteindelijk met 14 uit 15. Slechts Erik Sparenberg -clubgenoot van Migchiel- wist hem (niet zonder fortuin) te verslaan. Selwin Keuning uit Sneek bevestigde zijn vluggerreputatie en werd knap tweede met 12,5 uit 15. Het brons ging uiteindelijk naar Jan Hibma uit Leeuwarden met 10,5 uit 15 die hiermee Erik Sparenberg en 4 van zijn clubgenoten van Lasker nipt voorbleef.

In de B-groep gingen de prijzen naar respectievelijk Siegbert De Jong (9), Ferdi van Bavel (8,5) en Hans Kemperman (8). In de C-groep wisten Geert van der Velde (8), Wytze van der Zee (7,5) en Jan Hans De Jong (6,5) het podium te bereiken.

Door Jan Hibma