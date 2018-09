Dijkstra ontrafelt mythe Noormannenpoortje

In de lezing ‘Als hout en stenen konden spreken’, die Wijnand Dijkstra zondag 16 september in de Ioannistsjerke in Wier verzorgt, zal hij ook de mythe van het Noormannenpoortje ontrafelen. De lezing begint om 15.00 uur.

Want hoe zit dat nu precies met dat poortje? Het is een van de vele geheimen waarin de aanwezigen door Wijnand Dijkstra ingewijd zullen worden. Wat Wijnand vertelt in Als hout en stenen spreken is overigens veel meer dan een gewone lezing. Om niet in droge feiten en weetjes te verzanden, maakt hij veel zaken duidelijk aan de hand van een model van een oud Fries kerkje. Het model, dat hij zelf maakte, compleet met doopvont en altaar, is gebaseerd op de eerste kerkelijke bouwkunst in Friesland.

Maar eerst krijgt de buitenkant van de kerk krijgt ruim aandacht. De vraag ‘Waarom kun je deze kerk gebruiken als kompas?’ zal ongetwijfeld beantwoord worden, net als veel andere vragen.

Binnen wordt de preekstoel bekeken en nemen de bezoekers ook een kijkje achter het orgel. Zo komen ze heel wat meer te weten van oude cultuurschatten. De nadruk ligt in de lezing op de oude Romaanse kerken in Friesland, maar Wijnand maakt ook uitstapjes naar de rest van Noord-Nederland.

Wijnand Dijkstra groeide op in Rinsumageest. Op het kerkhof daar trokken de bijzondere planten zozeer zijn aandacht dat hij uiteindelijk biologieleraar werd. Hij was ook lange tijd excursieleider bij de St. Oude Groninger Kerken. Nu doet hij hetzelfde bij de St. Alde Fryske Tsjerken. Daardoor heeft hij vrije toegang tot een grote hoeveelheid fotomateriaal van de Stichting, waarmee hij zijn verhaal illustreert.

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of telefonisch op 0518-471123