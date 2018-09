Vermiste hond Firdgum teruggevonden met doorgesneden keel

Een vermiste hond uit Westhoek is vrijdagochtend met doorgesneden keel teruggevonden in Firdgum.

De Oudduitse herder verdween enkele dagen eerder samen met een Friese stabij van een erf aan de Oudebildtdijk in Westhoek.

Terwijl de stabij donderdagochtend ineens terug was, bleef herder Herba vermist. Via Facebook werd opgeroepen naar het dier uit te kijken.

Vrijdagochtend kwam het bericht dat een boer het dier in de walkant van een weiland in Firdgum had gevonden. De driejarige herder bleek te zijn gedood door de keel door te snijden.

De politie heeft geen idee wie erachter zit en wat het motief zou kunnen zijn. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.