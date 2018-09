Advies- en informatiewinkel weer geopend

De zomervakantie is voorbij, en dat betekent dat de Advies- en informatiewinkel Franeker de deuren weer heeft geopend. Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur, en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, kunnen mensen terecht in De Skûle in Franeker.

Vrijwilligers van de Advies- en informatiewinkel kunnen helpen bij diverse vragen. Bijvoorbeeld over sociale zekerheid, zorg, belastingen, opvoeding, vrijwilligerswerk, schulden, mantelzorg(ondersteuning), praktische klusjes. Denk hierbij aan het invullen van aanvragen of andere formulieren, het lezen van een formele brief en het zoeken van de juiste hulp. Of aan heel praktische zaken zoals: hoe werkt een OV pas of hoe regel ik iets online.

Omdat de Advies- en informatiewinkel een vrijwilligersorganisatie is en onafhankelijk werkt, is het heel laagdrempelig. De hulp is vertrouwelijk en gratis. Langskomen kan zonder afspraak.

Meer informatie: www.deskule.nl of 0517-393750/397800.