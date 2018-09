Cor Tolsma oppermachtig bij De Vliegende Post

Op het vliegprogramma van Afdeling Friesland ’96 waarbij ook p.v de Vliegende Post is aangesloten stonden 2 concoursen. De laatste jonge-duivenvlucht uit Quevrain en de eerste Natoervlucht, uit Gennep. De duiven werden zaterdagmorgen om 8.30 uur gelost.

In de vroege ochtend werdem enkele mistbanken verwacht die snel zouden oplossen. Verder was er veel zon, ‘s middags enkele stapelwolken. Er stond een zwakke wind die in de loop van de dag overal noordoost zou worden. Perfecte vliegomstandigheden voor de duiven.

Cor Tolsma klokte de 2 eerste jonge duiven om 13.05.55 en 13.08.42 uur en werd hiermee 1e en 2e in de vereniging met 116 duiven. Ook de kersverse combinatie IJnsen/Wassenaar deed mee en deed goede zaken met een derde plaats. Ondanks de pech toen de duiven thuis kwamen: een roofvogel boven het hok en ook nog een kapotte antenne.

De combinatie De Jong/Winsemius werd 4e, 5e, 6e , 7e en 10e en had zo 6 duiven bij de eerste tien.

Ook in de natourvlucht deelde Cor Tolsma de lakens uit met een 1e en 2e plaats in de verenigingsuitslag. De duiven gingen om 10.51.48 en 10.51.48 over de antenne. Er deden 176 duiven van leden van p.v de Vliegende Post mee.

Age Hogenhuis klokte 6 duiven bij de eerste tien:.(3e , 4e , 5e, 6e, 7e en 10e).

Komend weekend staat er een vlucht gepland vanuit Deurne.