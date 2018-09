Vrijwilligers Victory4All aan de slag in Zuid-Afrika

In het Zuid-Afrikaanse Knysna verbleven ze vijf nachten. Ze brachten er een bezoek aan Youth for Christ, die daar diverse projecten heeft. Zoals de opvang en begeleiding van jonge moeders, een werkplaats waar jongeren hout bewerken, en de verkoop van zelfgemaakte producten. Voor de tienermoeders hadden de vrijwilligers allerlei spullen meegenomen, zoals babymutsjes- en kleding, en fleecedekens.

De Victory4All-vrijwilligers hebben verder een sportdag georganiseerd op de school in Barrington en een Hollandse spelmiddag in Karatera. Deze activiteiten werden mede betaald met de opbrengst van de Sinterklaasactie in Franeker.

De groep reisde ook naar Jeffrey’s Bay, waar ze werden onthaald door Eva Steen van Victory4All. In deze plaats kreeg de groep een rondleiding langs de verschillende projecten van Victory4All. Ze vonden dat er al veel vooruitgang is geboekt binnen die projecten .

Voor het Rainbow Centra (school voor gehandicapten) in Humandorp had de groep diverse (les)materialen meegenomen. De groep heeft hier ook een regenboog geschilderd op de binnenmuur van het nieuwe Shalom Center. Hier komen straks de mensen met een meervoudige handicap. Verder zijn er twee kasten gemaakt en is de buitenspeelplaats voorzien van een nieuwe wip, schommel, speelauto en keuken.

Het zijn slechts enkele werkzaamheden die hier zijn uitgevoerd. Verder zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan bij twee huisjes in de sloppenwijk. Hier wonen kinderen die bij Eva Steen in de groep zitten.

De huisjes zijn van binnen en buiten geschilderd, er is nieuw zeil op de vloer gelegd en er zijn planken aan de muur bevestigd zodat er meer opbergruimte is. Omdat de koelkast aan vervanging toe was, is er een tweedehands koelkast aangeschaft. Binnenkort wordt er van projectgeld nog een bank gekocht.

Nadat de helft van de groep op een gegeven moment terug naar Nederland ging, bleef de andere helft om nog verschillende klusjes uit te voeren. Een huisje moest nog voorzien worden van een nieuwe deur. Daarnaast werd de voorgevel geverfd en werd er een kapstok geplaatst.