Cheque maakt zwaluwmuur Oosterbierum mogelijk

Dankzij een cheque van 3.500,- euro van de Rabobank, kan in Oosterbierum een zwaluwmuur gerealiseerd worden.

De zwaluwmuur is onderdeel van een twee jaar durend project dat als doel heeft om een beter leefklimaat te realiseren voor vogels, bijen, vlinders en insecten. In de Kloostertuin zijn in het akder van dit project verschillende panelen geplaatst met uitleg en voorbeelden van het leefbaar maken van eigen tuin en omgeving.

Een ander onderdeel van het project is een vleermuizen- en nachtvlinderexcursie op 5 september om 21.00 uur. Zondagmiddag 9 september is het laatste zomerconcert met Marlinda Wenselaar, een jong en gedreven muzikaal talent uit Franeker die haar dwarsfluit goed bespeelt.

De afsluitende Buren - bollenmarkt is op zaterdag 22 september van 10.00 tot 13.00 uur. Meer info op www.kloostertuinoosterbierum.nl.