Politie zoekt naar getuigen van mishandeling in Harlingen

De politie Noordwest Friesland is op zoek naar getuigen van een mishandeling in Harlingen. Deze vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats op de Grensweg.

Vuistslag

Omstreeks 2.30 uur fietste een groepje personen over de hoofdrijbaan van de Grensweg, ter hoogte van het viaduct over de N31. Bij het passeren van voetgangers, die ook over de hoofdrijbaan liepen, ontstond een woordenwisseling. Een jongen in een witte trui gaf een van de fietsers een vuistslag tegen het hoofd, waarbij deze bewusteloos raakte en op de grond viel. Hij moest voor onderzoek naar het ziekenhuis.

De groep met de dader is hierna weggerend in de richting van het Oosterpark. De persoon met de witte trui was ongeveer 20 jaar, had kort geschoren haar. Tot de groep behoorden ook een aantal meiden.

Oproep

Mocht u iets gezien of gehoord hebben, of personen kennen van deze groep, neem dan contact op via: 0900-8844 of anoniem: 0800-7000.