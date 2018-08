Verleden ervaren met MeAR route-app

Wethouder Hein Kuiken opent zaterdag 8 september de MeAR Fryslân route-app. Met deze app kunnen bezoekers en inwoners extra genieten van de historie in de gemeente Harlingen.

Tijdens de opening lichten Tjitske Swierstra en Simon Vuyk kort toe waarom de MEAR Fryslân app zo speciaal is. Na de opening is er gelegenheid om de app te downloaden en uit te proberen.

Met de MeAR Fryslân app maakt MEAR FRYSLAN de wereld een beetje mooier met behulp van location-based storytelling. Zij zetten Friesland in een nieuw daglicht en tonen de vele verhalen op het gebied van historie en cultuur.

Op 8 september vindt ook de Open Monumentendag plaats. Op deze dag is bijvoorbeeld het stadhuis geopend voor publiek. De opening van de MEAR Fryslân app is daarom te combineren met een bezoek aan de historische gebouwen in de stad Harlingen.

De opening is om 11.00 uur in het stadhuis van Harlingen. Belangstellenden zijn welkom.