Riekele Kobes en Judith van der Meer snelst in Visser-ijdagenloop Harlingen

Op de woensdagavond van de Visserijdagen in Harlingen staat al jarenlang de Visser-ijdagenloop op het programma. Het evenement is genoemd naar wijlen Wybren Visser die vele jaren honderden prijzen ophaalde bij de Harlinger ondernemers voor een verloting. Jan Kooistra van SV Friesland leverde het volgende verslag in.

De prijzenverloting moest men nu missen, wel waren er bloemen stelde Van der Meer bloemen beschikbaar voor de snelste lopers en Jumbo Kooistra Harlingen had weer voor al de deelnemers en vrijwilligers een tas met fruit, drinken en koek beschikbaar gesteld en Frisia spekjes ook voor iedereen.

Dankzij Copini Opticiën kon men gratis verkleden en douchen in de Waddenhal waar in de kantine de inschrijving was en het na de loop beregezellig was met de derde helft ploeg. Voor de sporthal was de boog neergezet, marathonklokken geplaatst, een tent voor de jury en de verzorgingswagen van SV Friesland met bouillon, thee, vruchtendrank voor de dorstige lopers die net de finishlijn waren gepasseerd.

Ook nu was de weersvoorspelling regen en zelfs onweer maar dat zou pas los gaan als al de lopers al binnen waren. De loop is al eens ingekort door slecht weer. Maar men trof het, wel wat regen maar dat stelde niet veel voor en bleven de richtingspijlen van krijt nog wel zichtbaar, deze waren ’s middags al op de weg aangebracht. Bij flinke regenbuien lossen die op en moet men met bordjes werken.

Verkeerde route

Op veel plaatsen stonden verkeersregelaars en verzorgers met drinken. Jammer genoeg zijn er toch enkele lopers verkeerd gelopen. Zij gingen via Pingjum en Arum terug naar Harlingen in plaats van binnendoor langs en door Kimswerd. De laatste vrouw en man kregen ook een pot bloemen aangeboden. Het nemen van de hoge brug de Halsbân was pittig voor de lopers die verder via Kimwerd terug liepen naar de finish in Harlingen.

Bij de afslag naar het Balkland zag de kopgroep van de 10 km lopers een pijl over het hoofd en liepen zo een 500 meter extra maar misten zo de hoge brug en een slecht pad langs de woonboten. De gemeente had de geplande renovatie van dat pad een dag uitgesteld zodat de lopers er nog gebruik van konden maken.

Jochem Broekstra van het Harlinger Visserijdagen Comité mocht de starts doen, eerst de 10-16 km, daarna de 5 km en tot slot de jeugdloop over 1 km. SV Friesland is tevreden met 220 lopers. Er stonden wel eens meer aan de start maar alle hardlooporganisatie zien hun deelname afnemen door de hete zomer en overvolle hardloopkalender.

De uitslag

De uitslagen: 16.9 km: 1e Riekele Kobes Heerenveen 58.05 2e Willem de Boer Exmorra 1.07.55 3e Pieter Talsma Mantgum 1.09.20 4e Reinier Ingwersen Harlingen 1.09.21 5e Jaap Vink Bitgum 1.09.27 Vrouwen: 1e Judith v.d.Meer Dronrijp 1.09.55 2e Ylona Kruis Heeg 1.11.22 3e Marjan de Ruiter Sneek 1.15.40 4e Nynke Steigenga Exmorra 1.20.45 5e Nynke de Jong Tzum 1.27.11

10.2 km: 1e Koos Jelmer de Vries Leeuwarden 38.15 2e Durk Tigchelaar Harlingen 42.05 3e Dirk Slot IJlst 42.36 4e Jelle Outhijse Harlingen 42.41 5e Richard Spoelstra Leeuwarden 43.02 Vrouwen: 1e Anna Lemstra Menaam 45.52 2e Susanne Dijkstra Sneek 52.12 3e Ingrid de Boer Sneek 52.19 4e Miranda Hornstra Wergea 52.19 5e Elisabeth Wouters Utrecht 54.19

5.km: 1e Pieter Prins Stiens 19.06 2e Sander Phoelich Harlingen 19.26 3e Sander v.Hoorn Leeuwarden 19.33 4e Frank Hiemstra Menaam 20.15 5e Reinder Visser Boksum 20.20 Vrouwen: 1e Magali Siri Franeker 24.54 2e Pernelle Verheij Franeker 25.43 3e Kim Dekker St,-Anna 26.26 4e Petra Wieringa Leeuwarden 27.15 5e Marleen Hager Harlingen 27.58

1 KM: 1e Yara de Boer Exmorra 3.54 2e Xander de Bruin Harlingen 4.46 3e Bente Rienstra Haren 5.43 4e Brecht Mulder St.-Anna 6.13 5e Jette Mulder St.-Anna 6.49.