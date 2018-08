Dreeslaantje: Loting voor plekje in werkgroep

FRANEKER

Wethouder Jan Dijkstra gaat maandag 3 september 10 namen trekken tijdens een openbare loting voor een zit in de werkgroep ‘Dreeslaantje’. Deze tien vormen samen met twee leden van actiecomité Dreeslaantje, de werkgroep voor het nieuwe gemeentepark. De openbare loting is om 16.30 uur in het gemeentehuis.