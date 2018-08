Column Nanda Heij: Nieuws over Maarten

Al bladerend probeer ik provinciaal en lokaal nieuws te achterhalen over Maarten van der Weijden, die ik zachtjes kabbelend op de livestream van de NOS zijn zwemmeters hoor maken langs onze elf Friese steden. Wat een held. De man heeft een doel en is van plan alles te geven wat hij kan en wat enigszins verantwoord blijft.

Ondertussen warmt deze zwemtocht ook Friesland flink op. In Franeker werken we met een klein team aan het programma op de Spaarbankstraat rond de aankomst van Maarten.

Nieuwswaardig formaat

Mijn beste nieuwsbron blijkt de NOS te zijn met sfeervolle reportages. Ik sta versteld. Er is tijdens zijn zwemtocht niet veel Fries nieuws en achtergrond over deze heroïsche man. Links en rechts, onder en boven allemaal andere reuzen rond hem op papier.

Zo vind ik een kwart bericht over Maarten onder het ingekochte meisje, de duiker en de hond, die heel veel water kan plassen, allemaal met net echte ogen en heel knap bediend door veel mensen. Het schijnt fantastisch en magisch geweest te zijn. Bijzonder en groot van formaat.

Daarom voorpaginanieuws, tussenpaginanieuws én achterpaginanieuws. Vandaag en morgen, pagina 1, 2 en 3 met nog meer achtergronden van dit nieuws. Daar had ik eigenlijk ook moeten zijn, dat voel je wel.

Update

Jammer dat ik de blikken reuzen niet kon meemaken. Het knaagt dan ook flink, ik voel me ook wat schuldig. Heb toch het vermoeden dat dit mij vergeven zal zijn als ik laat weten mij voor Maarten, en dus vooral voor zijn doel, te hebben ingezet. We hadden een topteam, een massa fijn publiek én een niet te evenaren regenbui precies op het goede moment in Franeker.

Man o man, mijn hart zwelt weer als ik hieraan terugdenk. En we hebben nog altijd onze eigen herinneringen, verhalen, beelden én er is meer dan 3,5 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek, waar het allemaal voor bedoeld was. Ik snap ook dat nieuwsbronnen hier niet al te veel reclame voor kunnen maken, want daar is het nieuws uiteraard niet voor bedoeld. Een beetje communicatieadviseur weet dat. Ik weet ook niet goed waarom de NOS dat wel heeft losgelaten. Maar goed. Dat is onafhankelijke persvrijheid. Zo was Maarten dinsdag 21 augustus voorpaginanieuws in Friesland.

Wat was het onthaal van Maarten in Friesland fantastisch! Heb er verder geen woorden voor. Dit is iets wat je voelt en samen teweegbrengt.

