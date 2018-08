Ilse Tuinenga koningin op Frouljus PC

Veel spanning was er niet in het hete en drukbezochte Weidum. Verrassingen bleven uit. De elf debutanten kwamen zonder uitzondering niet verder dan de eerste omloop. De latere winnaressen wonnen in de eerste omloop van Roelie Kroondijk – haar eerste PC, ze kaatst nog in de meisjescategorie – Martine Tiemersma en Annelien Broersma. Kroondijk viel in voor Marije van der Meer die in Arum geblesseerd raakte. Tuinenga, Wijnia en Scheepstra wonnen met 5-0 6-4.

Aantrekkelijke halve finale

In de tweede omloop werden Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol verslagen met 5-1 6-4. In de halve finale wachtte de confrontatie met die andere kanshebbers, Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra.

Het werd een aantrekkelijke wedstrijd met parturen die aan elkaar gewaagd zijn, niet alleen qua spel, ook verbaal. De strijd ging gelijk op, maar op 3-3 liep partuur Tuinenga naar een 5-3 voorsprong. Partuur Sijbrandij kwam nog terug, maar op 4-5 4-6 haalden Tuinenga en haar maten de winst binnen.

Tegenstander in de finale was het partuur van Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Zij wonnen van Jildou Sweering, Jeska Terpstra en Jennnie Terpstra (5-0, 6-6) en van Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum (3-5 0-6). Via een staand nummer bereikten zij in de finale.

Migraine Harmke Siegersma

Tijdens het wachten op de finale werd Harmke Siegersma getroffen door een zware migraine-aanval. Monfils en Bakker overlegden wat te doen, zij mochten een andere kaatster mee laten kaatsen, maar het zou dan iemand uit het publiek moeten zijn, er mocht niet een kaatster van de lijst invallen. De twee besloten samen de finale te starten, alleen op die manier kon Siegersma weer mee doen als ze wat opgeknapt was.

Monfils en Bakker pakten samen het eerste bordje. Niet veel later kwam Siegersma onder applaus terug op het veld. Het partuur werd al minder sterk geacht dan partuur Tuinenga en de hele commotie speelde ook een rol. Spanning was er niet en kwam er niet. Partuur Tuinenga was heer en meester en pakte de zege op 2-5 4-6.

Opsteker

Een opsteker voor de dames was dat het prijzengeld met 50 procent was verhoogd van 150 euro per persoon naar 225 voor de winnaressen. Voor de heren is het prijzengeld op de PC voor de winnaars 1500 euro.