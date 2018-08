Scheidsrechter Zeinstra op bezoek bij Rotaryclub Franeker

Erwin Zeinstra, lid van scheidrechtersteam Kuipers, was donderdag te gast bij Rotaryclub Franeker. Team Kuipers behoort in het internationale voetbal tot de wereldtop.

Erwin evalueerde het optreden van team Kuipers tijdens het WK voetbal in Rusland. In de groepsfase hadden ze de leiding over Egypte-Uruguay en Brazilië-Costa Rica. In de knock-outfase kwamen daar nog de achtste finale tussen Spanje en Rusland en de kwartfinale Zweden-Engeland bij. Erwin gaf uitleg over beslissingen van het scheidsrechtersteam in deze wedstrijden.

Opnames van de gesprekken tussen Bjorn Kuipers en zijn grensrechters waren te horen, maar ook opnames van gesprekken met videoscheidsrechter Danny Makkelie, in deze wedstrijden de verantwoordelijke voor de VAR, de `Video Assistant Referee`.

Erwin Zeinstra zei dankbaar te zijn dat hij dit vak mag uitoefenen en zoveel prachtige avonturen over de hele wereld mag meemaken. Zijn verhalen boeiden de toehoorders, en de avond liep uit. Door dorpsgenoot en Rotarylid Klaas-Holst Meijer werd Zeinstra bedankt met een presentje.