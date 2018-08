Partuur Sybrandy wint generale Frouljus PC

AKKRUM

Het partuur waarmee het de laatste weken niet lekker liep, lijkt op tijd in vorm te zijn. In Akkrum werd de laatste wedstrijd voorafgaand aan de Frouljus PC gewonnen door Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. In de finale werden Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum geklopt met 2-5, 4-6.