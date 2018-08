Supporters slepen Maarten van der Weijden door de nacht

Maarten heeft enkele korte powernaps gedaan. Vanochtend vroeg passeerde hij de sluis in Oude Leije in een dolfijnennet. Rond half tien heeft hij in het water een gebakken eitje gegeten, gebracht door een toeschouwer. Maarten passeerde rond 10.30 uur Bartlehiem en vervolgt nu zijn weg naar Dokkum. Momenteel zwemt hij met een tempo van gemiddeld drie kilometer per uur.

Foto’s: Maarten van der Weijden Fountation