Klaas Bakker wint A-klasse Slachte Marathon

Er werd gevist van ‘s morgens 7.00 uur tot ‘s avonds 19.00 uur. Er waren zestien deelnemers en het wedstrijdwater was het Prinses Margrietkanaal bij Oude Schouw. Er werd gevist in twee vakken, vak A en vak B.

Er is goed vis (hoofdzakelijk brasem) gevangen, zowel vlak onder de kant als aan de overkant. Harrie Olde Olthof ving een snoek van 75 centimeter aan een ragdun snoertje met een klein haakje.

In totaal is door de zestien vissers 268 kg vis gevangen, wat best een goed vangstgewicht is. Na de weging hebben de vissers gezamenlijk gegeten in restaurant de Snekerhof bij Oude Schouw. De uitslag was als volgt:

A-klasse:

1) Klaas Bakker, 34.462 gram

2) Anne Dirk van Assen, 32.300 gram

3) Bert Dorenbos, 22.250 gram

4) Wil Bakker, 18.205 gram

5) Piet Topma, 16.211 gram

6) Harrie Olde Olthof, 15.432 gram

7) Albert Abbink, 14.993 gram

8) Frans Temme, 12.844 gram

B-klasse:

1) Siem Vos, 20.283 gram

2) Nick Roskam, 16.892 gram

3) Rob Ras, 16.700 gram

4) Teake Wielinga, 12.813 gram

5) Gerard vd Kooy, 11.150 gram

6) Goos vd Kooy, 10.950 gram

7) Tonny Landskroon, 10.739 gram

8) Rene de Jong, 10.426 gram