Waddenacademie: Hoe dorpen zelf hun geschiedenis zichtbaar maken

Op het tweedaagse symposium van de Waddenacademie in Warffum en Hallum worden de resultaten van vier jaar onderzoek naar de landschapsgeschiedenis en archeologie van zes terp- en wierdedorpen gepresenteerd. Het gaat om de geschiedenis van dorpen in de context van het terpen- en wierdenlandschap en de toen heersende Noordzeecultuur.

Donderdag 4 oktober vindt in het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum een inhoudelijk programma plaats. Zaterdagmiddag 6 oktober staan in MFC ’t Trefpunt in Hallum de terpen- en wierdendorpen Wijnaldum, Firdgum, Hallum, Ulrum, Warffum en Godlinze centraal.

In deze terpen- en wierdedorpen hebben bewoners met historici, archeologen, ontwerpers en kunstenaar het unieke, maar vaak verborgen verhaal van hun woon- en leefomgeving weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt.

Met name besturen van dorpsbelangen en historische kringen langs de Waddenkust kunnen hier kennis nemen van de enthousiaste verhalen en inspirerende voorbeelden, en deze meenemen naar hun eigen terp- of wierdedorp. Om thuis met medebewoners aan de slag te gaan met deze boeiende geschiedenis. De Waddenacademie hoopt zo ‘de vele parels aan Waddenzee Werelderfgoed aaneen te rijgen langs een verbindende verhaallijn: leven op de grens van land en zee.’

Op 6 oktober presenteert historicus-schrijver Erik Betten zijn nieuwste boek ‘Terpen- en wierdenland’, is er een beleefroute met verhalen door het oude centrum van Hallum, is er in ’t Trefcentrum van alles te zien en te doen, wordt buiten het allereerste ‘stekje’ van Hallum onthuld en wordt het gehele project feestelijk opgeleverd.

Inschrijven voor het symposium - naar keuze één of twee dagen - is mogelijk tot 21 september. Deelname is gratis. Inschrijving kan via de website van de Waddenacademie: www.waddenacademie.nl.