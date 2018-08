Flinke daling aantal ww-uitkeringen in Waadhoeke

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen is net als in de rest van Friesland in juli fors afgenomen. In Waadhoeke daalde het aantal ww-uitkeringen met 8 procent, in Harlingen met 3,6 procent. Deze ontwikkeling wordt toegeschreven aan de aanhoudende economische groei.

Ontvingen in juni in Waadhoeke nog 753 mensen een ww-uitkering. In juli waren dat er nog 693. In Harlingen ging het aantal uitkeringen terug van 278 naar 268. Harlingen scoort daarmee onder het Friese gemiddelde van een daling van 6,1 procent.

Met name de bouw laat prima cijfers zien: het aantal uitkeringen in deze sector ging terug met bijna 20 procent. Daarnaast scoort ook de landbouw en visserij met 20,9 procent bovengemiddeld. Ook de horeca en uitzendorganisaties doen het met een daling van 17,8 en 18,2 procent goed. Uitzonderingen zijn onderwijs, openbaar bestuur en bedrijven in de reinigingsbranche waar het aantal uitkeringen licht steeg.

Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 27,3% (4.034) minder WW-uitkeringen.

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in juli fors af. Ook de sterke afname van ruim een kwart WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.

UWV verstrekte eind juli in de provincie Groningen 9.415 WW-uitkeringen; 5,3% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind juli 28,7% lager dan vorig jaar.