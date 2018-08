Kazemattenmuseum lift mee op belangstelling Afsluitdijk Wadden Center

Dirk Frijters uit Oudeschild op Texel is dinsdagmiddag rond twee uur als 10.000ste bezoeker begroet. Hij bracht samen met zijn dochters Kim en Brigitte een bezoekje aan het museum.

Het drietal moest naar Groningen en besloot op de terugweg tot een stop bij het museum. ,,Zoals zovelen’’, vertelt Anne van Schepen van het museum. ,,Veel mensen rijden heel vaak over de Afsluitdijk langs het museum en besluiten op zeker moment een keer om te stoppen.’’

,,Toen ze ook nog eens op deze manier werden ontvangen stonden ze helemaal perplex. Dat hadden ze natuurlijk niet verwacht. Ze vonden het museum erg interessant.’’ De speciale gasten kregen behalve bloemen en een boek ook een persoonlijke rondleiding door het museum.

Drukker

,,We zien duidelijk dat het drukker is dan voorgaande jaren. In de maanden juli en augustus zaten we meestal op 150 tot 200 bezoekers op een dag, maar dinsdag hadden we ruim 300 mensen in het museum. Sommige bezoekers komen speciaal voor het museum, maar er zijn ook bezoekers die eerst het Afsluitdijk Wadden Center bezoeken en dan naar het Kazemattenmuseum wandelen. We verwijzen ook naar elkaar en het is op loopafstand. Zo heeft iedereen er baat bij.’’

Van Schepen verwacht in de toekomst opnieuw een stijging in de bezoekersaantallen als ook de vismigratierivier een publiekstrekker op Kornwerderzand wordt. ,,Maar dat duurt nog even, want de opening is pas over een paar jaar.’’