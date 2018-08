“Via Kernteams kunnen inwoners hun expertise inbrengen”

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek “Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Klaske Wijbenga van het CDA

Vertel eerst eens kort iets persoonlijks over jezelf.

Mijn naam is Klaske Wijbenga-Reitsma. Ik ben geboren in Nij Altoenae op Het Bildt. Na mijn schooltijd ben ik getrouwd met Douwe en we bleven wonen in Nij Altoenae. We hebben vier kinderen met een eigen gezin en totaal negen kleinkinderen waar we graag tijd voor vrij maken . Ik ben vanaf 1975, 27 jaar werkzaam geweest bij de bloedbank, later Sanquin. 1 februari 2003 zijn we naar St.-Jacobiparochie verhuisd en sindsdien hebben we daar een Bed&breakfast, de Jacobshoeve. Hobby’s, veel te veel, maar muziek, handwerken en lezen zijn wel de belangrijkste.

Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

In het coalitie akkoord hebben we als CDA heel veel van ons partijprogramma kunnen inbrengen. Voor mij persoonlijk vind ik dat het basisonderwijs zo veel mogelijk in de dorpen moet blijven. Het toerisme zal steeds meer werkgelegenheid bieden dus het is belangrijk om de toeristen aan te trekken en hier een tijdje te houden. Met Leeuwarden culturele hoofdstad is er al een geweldige aanzet gegeven en die moeten we vast houden. Op het gebied van duurzaamheid zal er de komende jaren veel op ons af komen. Een loket voor duurzaamheid in de gemeente, zou een mogelijkheid kunnen zijn om mensen te helpen met vragen. Een groot vraagstuk voor de komende tijd is om alle huizen van het gas af te halen en daarvoor een duurzame oplossing te bedenken.

De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij de zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van deze ontwikkeling?

Met de kernteams krijgen de inwoners, die met het onderwerp nauw betrokken zijn, de gelegenheid om hun expertise en mening in te brengen, dit is een goede ontwikkeling voor nabij besturen. Luisteren naar onze inwoners is en blijft belangrijk.

Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

De mensen kunnen me altijd aanspreken over wat voor hen belangrijk is. Persoonlijk vind ik de aarde waarop we wonen en werken belangrijk, graag wil ik die mooier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé of zakelijk.

Naast trouwen het krijgen en hebben van kinderen en kleinkinderen is onze reis naar Israël, voor mij, heel speciaal geweest. We hebben rondgewandeld in Nazareth en Jeruzalem maar het mooist van alles was de boottocht op het meer van Tiberias, omdat Jezus hier 2000 jaar geleden ook in een boot heeft gevaren. Het water en de bergen, ik denk dat in 2000 jaar daar niet veel aan is veranderd.