Bestuurscrisis binnen Sc Franeker

Het bestuur van Sc Franeker verkeert in crisis. Directe aanleiding is de aanstelling van een trainer voor de A-junioren waarna twee bestuursleden, Yke Luinenburg en Oscar Zijlstra, per direct zijn opgestapt. Het afgelopen weekend leidde de kwestie zelfs tot een handgemeen in een café. Voor donderdagavond 21 juni is door een aantal ontevreden leden een bijeenkomst belegd in De Doelen in Franeker. Het zittende bestuur is daar niet bij betrokken en heeft op haar beurt een informatieavond uitgeschreven op donderdag 28 juni, in de kantine van de voetbalclub.