Nog plek voor muzikanten in Conference of the Birds

- Conference of the Birds is het grootste muziek-, theater- en dansspektakel van de LF2018 zomer. Op 7 juli is de première. Muzikant/componist Sytze Pruiksma én de bekende trompettist Eric Vloeimans worden in deze voorstelling ondersteund door honderden muzikanten van tientallen korpsen, en er is nog plek voor muzikanten om zich aan te melden.

Anja Abma (49) uit Spannum is één van de deelnemende muzikanten. ,,Een blaasinstrument bij een HaFaBra-korps bespelen heeft een wat stoffig imago gekregen. Conference of the Birds is een geweldige manier om te laten zien dat het níet stoffig is, maar juist prachtig en heel erg hip. Het wordt een geweldige productie met blazers, ik verheug me er ontzettend op. We hebben al opnames in de studio gemaakt en ik gun het publiek een meervoud van het gevoel dat ik tijdens de opnames kreeg.”

Anja speelt derde kornet bij Soli Brass uit Leeuwarden. Met Soli Brass is ze al vanaf het begin bij Conference of the Birds betrokken. ,,We gingen zes jaar geleden al met Sytze Pruiksma op stap om ideeën en inspiratie op te doen, plannen concreet te krijgen. Ik voel me erg verweven met het project.”

Het voortbestaan van veel Friese muziekkorpsen staat onder druk. Anja benadrukt dat het voor verenigingen erg aantrekkelijk is om muzikanten mee te laten spelen in Conference of the Birds. ,,Het is naast goede pr ook een uitstekende manier om geld voor de clubkas te verdienen. Als er vijf of meer muzikanten van een vereniging meedoen, krijgt men een kortingscode. Daar kan als je wilt het hele dorp kaarten mee bestellen. Van iedere via de code verkochte kaart gaat vervolgens 7,50 euro naar de clubkas.”

Conference of the Birds vertelt het verhaal van een groep vogels die op reis gaat om een nieuwe leider te zoeken. Tijdens de reis komen de vogels tot de ontdekking dat ze zelf de koning zijn van hun eigen lot. Falk Richter schreef de tekst, een bewerking van het epische Perzische gedicht De Samenspraak van de vogels. De voorstelling wordt mede gedragen door twintig dansers en acteurs van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni. De regie ligt in handen van Guy Weizman.

Belangstellende muzikanten kunnen zich nog tot 1 juli aanmelden om mee te spelen bij Conference of the Birds via www.conferenceofthebirds.nl/hafabra.