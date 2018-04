Vernieuwde vestiging AB Vakwerk Berltsum geopend

Burgemeester Apotheker van de gemeente Waadhoeke heropende de vestiging aan de Hofsleane 57 door samen met commercieel-directeur Kasper Van der Molen een plaquette aan de gevel te onthullen.

AB Vakwerk is sinds 2003 gevestigd in Berltsum. In het vernieuwde pand is meer vloeroppervlakte gecreëerd door de inpandige garage door te breken. Daarnaast heeft het kantoor twee nieuwe spreekruimtes gekregen en is het pand uitgevoerd in de nieuwe huisstijl van AB Vakwerk. Daarbij zijn de wanden wit en is het interieur voorzien van eigentijds en praktisch meubilair. Verder is de energieprestatie van het pand is verbeterd.

Bij de vestiging in Berltsum werken elf accountbeheerders. Zij organiseren dagelijks het werk van ongeveer vierhonderd flexibele en tweehonderd vaste medewerkers.