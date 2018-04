INGEZONDEN | ‘Franeker heeft gelukkig nog zeer veel unieke monumenten die bewaard zijn gebleven’

Bert van den Berg uit Franeker stuurde ons een ingezonden brief omtrent het ingezonden artikel over de wederopbouw stadspoorten Franeker, dat onlangs in de Leeuwarder Courant stond.

Hieronder zijn tekst.

Natuurlijk is het jammer dat er in verre vervlogen tijden mooie bouwwerken verloren zijn gegaan. Dat geldt voor heel veel steden in Nederland. Franeker heeft gelukkig nog zeer veel unieke (rijks) monumenten die bewaard zijn gebleven. Zo ook op de plaats waar nu het plan ligt de Dongjumer waterpoort te herbouwen. Dit komt helaas niet tot uiting in het artikel van Johannes Elzinga.

Deze beperkt zich tot de "koepeltjes". Vanaf het water heeft de watertoerist een prachtig zicht op het pakhuis Poolshof met woning uit 1765. Een uniek plekje in de stad door menig toerist op de gevoelige plaat vastgelegd. Dit gaan we toch niet camoufleren door een namaak historisch gebouw waarvan de binnenkant houtskeletbouw en een buitenkant van oude steentjes? In het artikel wordt ook gesproken over het meten van draagvlak onder de bevolking.

Hierover kan ik melden dat er onder praktisch alle bewoners aan de Froonacker geen draagvlak is. Deze hebben de gemeente onlangs een petitie aangeboden met het verzoek de plannen stop te zetten. Laten we Franeker puur houden en niet besmetten met een decorstuk waar de toeristen eerder om zullen lachen dan het serieus te nemen.

De gemeente gaat er van uit dat er praktisch geen gemeenschapsgeld in word gestoken. Deze kon wel eens bedrogen uitkomen. De geraamde kosten van driehonderdnegentig duizend euro voor de herbouw zijn veel te laag begroot, de klassieke binnenkomer, waarbij de uiteindelijke kosten vele malen hoger zullen zijn. Tot nu toe heeft het haalbaarheidsonderzoek de gemeenschap al tienduizend euro gekost.

(Tekst Bert van den Berg Franeker)