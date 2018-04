Hockeydames HMHC met soepele zege op weg naar duel met koploper

Hieronder een door HMHC zelf ingestuurd verslag. Uw eigen sport- en andere verslagen kunt u sturen naar redactie.frc@ndcmediagroep.nl.

Op het programma van Harlinger dames 1 stond dit weekend de uitwedstrijd tegen Meppel. De meiden hadden er zin in en na een krappe voorbereiding, volgde het beginsignaal.

Aan het begin van de wedstrijd had Harlingen het zwaar en met enkele blessures en afwezigheid van speelsters werden ze achterin iets kwetsbaarder. Dat bleek gelijk toen Meppel met een verrassingstreffer kwam. Na een mooi schot vanaf de 23-meterlijn tipte een speelster van Meppel de bal in het doel.

Het beloofde een zware wedstrijd te worden. Keepster Mirela Rodenburg moest enkele keren ingrijpen, maar gelukkig was ze ‘on fire’. Toch wist Harlingen het spel vrij snel om te zetten en domineerden de Dames de rest van de wedstrijd.

Maar er moest nog wel gescoord worden, want de keepster van Meppel was ijzersterk. Harlingen zette mooie aanvallen op, maar een doelpunt bleef uit. Pien van Smeerdijk en Manon van der Meer konden vanuit de achterhoede meerdere malen de cirkel betreden en daar viel dan toch een doelpunt voor Harlingen. Met 1-1 gingen de Harlingers de rust in. Na de rust wisten ze het dominerende spel vast te houden.

Rust en vertrouwen

Meppel kreeg het zwaar en de bal kwam niet meer in het 23-metergebied van Harlingen. Dit gaf rust en vertouwen, maar Harlingen stond nog steeds gelijk terwijl ze dominerend waren. Na mooi overspel en goede communicatie door ‘de meeste ervaren speelsters’ Hannamay Tjalsma en Joyce Heida, werd het tweede doelpunt gescoord.

‘Koekkoek’ werd er geroepen nadat de bal tussen de benen van de keepster in het doel belandde. Niet veel later werd de keepster van Meppel nogmaals van de wijs gebracht en was het plotseling 1-3. Het vierde doelpunt zat eraan te komen, maar deze bleef uit door de goede defensie van Meppel.

Harlingen kon tevreden het veld verlaten en voelden al wat gezonde spanning, omdat ze aankomende zondag koploper Flevoland mogen ontvangen tijdens de super sunday in Harlingen.

De veteranen spelen om 11 uur voor aanvang van deze spannende wedstrijd van dames 1 om 12.45 uur.

Uitslagen HMHC

Meppel 3-1

Veteranen A - Daring Vet A 3-0

Meisjes A1 - Geen wedstrijd

Meisjes B1 - GHBS B5 3-0

Meisjes C1 - Groningen C2 1-3

Meisjes C2 - Hoogeveen C1 0-3

Meisjes C3 - Eelde C3 2-1

Meisjes C4 - Winsum C2 9-1

Meisjes D1 - Graspiepers D1 5-3

Meisjes D2 - Groningen D6 1-0

Meisjes D3 - Quick Stick D4 0-2

Jongens A1 - Sneek A1 4-5

Jongens B1 - Sneek B1 0-12

Jongens D1 - Assen D1 3-2